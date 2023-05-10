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ВСУ поразили 2 артиллерийских подразделения врага на огневой позиции – сводка

Ольга ГлущенкоСреда, 10 мая 2023, 06:38
ВСУ поразили 2 артиллерийских подразделения врага на огневой позиции – сводка
украинские военные, фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны отбили 46 атак, нанесли удары по районам сосредоточения россиян, ЗРК и станции РЭБ врага, а также поразили 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - совершил 46 атак. Ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка".

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Детали: За прошедшие сутки противник нанес 23 ракетных и 43 авиационных ударов, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Для ракетных ударов враг использовал ракеты различных типов, большую их часть было уничтожено нашими защитниками, но, к сожалению, есть и попадания. В частности, 5 ракет С-300 по городам Купянск, Славянск, Краматорск и Константиновка.

На Северском и Слобожанском направлениях противник из артиллерии обстрелял населенные пункты Гасичевка, Железный Мост, Муравьи Черниговской области; Толстодубово, Бачевск, Старые Вирки, Искрисковщина, Волфино, Юнаковка, Могрица, Поповка и Славгород Сумской области, а также Гоптовка, Варваровка, Бугруватка, Огирцево, Гатище, Плетеневка, Тихое, Малая Волчья, Бударки, Землянки, Ольховатка, Двуречанское и Хатнее на Харьковщине.

На Купянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Масютовка и Стельмаховка, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Колодязное, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Кондрашовка, Лиман Первый, Табаевка, Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

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На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка и Веселое Луганской области и Ямполовка и Спорное - Донецкой.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут, а также в направлении населенных пунктов Ивановское и Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиаудар в районе Авдеевки. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглась, в частности, Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Большой Новоселки. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиаудары по Орехову, Кизомису и Станиславу.  Обстрелял населенные пункты Времовка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавни на Запорожье и Антоновка, Молодежное и Зеленовка Херсонской области.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 ударов по зенитно-ракетным комплексам.

Защитники сбили 6 вражеских БпЛА различных типов, 3 из них - типа "Шахед".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Темы: Генштабвойна
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