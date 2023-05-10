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Сили оборони "відмінусували" ще 690 загарбників, 2 танки і 6 БпЛА ворога

Ольга Глущенко Середа, 10 травня 2023, 07:52
Сили оборони відмінусували ще 690 загарбників, 2 танки і 6 БпЛА ворога
фото Генштабу

За минулу добу українські захисники знищили ще 690 окупантів, 2 танки, 6 дронів ,18 ББМ та іншу техніку ворога.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 196310 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3736 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7275 (+18) од,
  • артилерійських систем – 3039 (+8) од,
  • РСЗВ – 555 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 308 (+1) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2624 (+6),
  • крилатих ракет ‒ 970 (+15),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5974 (+5) од,
  • спеціальної техніки ‒ 389 (+1).

"Дані уточнюються", – додають у штабі.

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Теми: війнаРосія
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