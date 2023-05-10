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Силы обороны "отминусовали" еще 690 захватчиков, 2 танка и 6 БпЛА врага

Ольга ГлущенкоСреда, 10 мая 2023, 07:52
Силы обороны отминусовали еще 690 захватчиков, 2 танка и 6 БпЛА врага
фото Генштаба

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 690 оккупантов, 2 танка, 6 дронов, 18 ББМ и другую технику врага.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 196310 (+690) человек ликвидировано,
  • танков – 3736 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 7275 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 3039 (+8) ед,
  • РСЗО – 555 (+1) ед,
  • средств ПВО – 308 (+1) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 2624 (+6),
  • крылатых ракет – 970 (+15),
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5974 (+5) ед,
  • специальной техники – 389 (+1).

"Данные уточняются", – добавляют в штабе.

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Темы: войнаРосcия
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