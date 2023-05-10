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У Росії заявили, що під Курськом збили "ворожий безпілотник"

Олена РощінаСереда, 10 травня 2023, 08:31

Губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт заявив, що вранці 10 травня під Курськом було збито безпілотник.

Джерело: Роман Старовойт у Telegram

Пряма мова: "Рано вранці силами ППО збито ворожий безпілотник під Курськом. Уламки впали в селі Толмачеве. Ніхто не постраждав, але є пошкодження газової труби та фасаду будинку. На місці працюють оперативні служби".

Деталі: Старовойт на доказ продемонстрував фото пошкодженого приватного будинку і воронки в землі. 

 
 

Довідка: Курська область РФ межує з територією України.

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Теми: Росіявійнабезпілотники
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