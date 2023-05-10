В России заявили, что под Курском сбили "вражеский беспилотник"

Губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт заявил, что утром 10 мая под Курском был сбит беспилотник.

Источник: Роман Старовойт в Telegram

Прямая речь: "Рано утром силами ПВО сбит вражеский беспилотник под Курском. Обломки упали в деревне Толмачево. Никто не пострадал, но есть повреждения газовой трубы и фасада дома. На месте работают оперативные службы".

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Детали: Старовойт в доказательство продемонстрировал фото поврежденного частного дома и воронки в земле.

Справка: Курская область РФ граничит с территорией Украины.