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Швеція не має достатньо винищувачів, аби надати їх Україні – міністр

"Європейська правда"Середа, 10 травня 2023, 08:35
Швеція не має достатньо винищувачів, аби надати їх Україні – міністр
Уламки безпілотника в селі Толмачеве, фото з Telegram Романа Старовойта

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країна не може передати Україні свої винищувачі, оскільки не має їх у достатній кількості. 

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на SVT, він сказав у вівторок.

У своїй заяві Йонсон підтвердив, що Швеція не планує відправляти в Україну літаки JAS – багатоцільові винищувачі четвертого покоління Gripen.

"У нас немає надлишку літаків JAS, які ми могли б зараз відправити в Україну", – сказав він.

Міністр додав, що підтримка України з боку Швеції тепер буде в основному зосереджена на навчанні та технічному обслуговуванні вже відправленого обладнання.

Серед іншого, за його словами, може знадобитися шведська участь у спільних центрах обслуговування та ремонту поблизу кордонів України.

Раніше в інтерв’ю "ЄП" Йонсон заявив, що надсилання Gripen для Швеції є викликом через те, що вони потрібні країні для захисту свого суверенітету та недоторканності повітряного простору.

ВІДЕО ДНЯ

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон в лютому не виключив майбутнього рішення про надання Україні бойових літаків, але зазначив, що така допомога вимагатиме міжнародної коаліції.

Теми: Швеціявинищувачідопомога Українізброя
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