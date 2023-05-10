Швеция не имеет достаточно истребителей, чтобы предоставить их Украине – министр

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна не может передать Украине свои истребители, поскольку не имеет их в достаточном количестве.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на SVT, он сказал во вторник.

В своем заявлении Йонсон подтвердил, что Швеция не планирует отправлять в Украину самолеты JAS – многоцелевые истребители четвертого поколения Gripen.

Реклама:

"У нас нет избытка самолетов JAS, которые мы могли бы сейчас отправить в Украину", – сказал он.

Министр добавил, что поддержка Украины со стороны Швеции теперь будет в основном сосредоточена на обучении и техническом обслуживании уже отправленного оборудования.

Среди прочего, по его словам, может понадобиться шведское участие в совместных центрах обслуживания и ремонта вблизи границ Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее в интервью "ЕП" Йонсон заявил, что отправка Gripen для Швеции является вызовом из-за того, что они нужны стране для защиты своего суверенитета и неприкосновенности воздушного пространства.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в феврале не исключил будущего решения о предоставлении Украине боевых самолетов, но отметил, что такая помощь потребует международной коалиции.