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Швеция не имеет достаточно истребителей, чтобы предоставить их Украине – министр

"Европейская правда"Среда, 10 мая 2023, 08:35
Швеция не имеет достаточно истребителей, чтобы предоставить их Украине – министр
Обломки беспилотника в деревне Толмачево, фото из Telegram Романа Старовойта

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна не может передать Украине свои истребители, поскольку не имеет их в достаточном количестве. 

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на SVT, он сказал во вторник.

В своем заявлении Йонсон подтвердил, что Швеция не планирует отправлять в Украину самолеты JAS – многоцелевые истребители четвертого поколения Gripen.

"У нас нет избытка самолетов JAS, которые мы могли бы сейчас отправить в Украину", – сказал он.

Министр добавил, что поддержка Украины со стороны Швеции теперь будет в основном сосредоточена на обучении и техническом обслуживании уже отправленного оборудования.

Среди прочего, по его словам, может понадобиться шведское участие в совместных центрах обслуживания и ремонта вблизи границ Украины.

Ранее в интервью "ЕП" Йонсон заявил, что отправка Gripen для Швеции является вызовом из-за того, что они нужны стране для защиты своего суверенитета и неприкосновенности воздушного пространства.

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в феврале не исключил будущего решения о предоставлении Украине боевых самолетов, но отметил, что такая помощь потребует международной коалиции.

Темы: Швецияистребителипомощь Украинеоружие
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