Запорізька область: у Микільському через нічний обстріл важко поранено жінку
Середа, 10 травня 2023, 09:22
За добу 9 травня російські війська 107 разів вдарили по Запорізькій області, у ніч на 10 травня під час обстрілу села Микільське отримала важкі поранення жінка.
Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко
Пряма мова: "За минулу добу ворог завдав 107 ударів: 93 артобстріли, 10 з РСЗВ, 3 атаки з БПЛА та авіаудар.
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Під вогнем знову опинилися 19 населених пунктів на лінії фронту навколо Кам'янського, Оріхова та Гуляйполя.
Цієї ночі під час обстрілу Мікільського вдома важкі поранення отримала 34-річна жінка. Їй надається вся необхідна допомога".
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