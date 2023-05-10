Запорізька область: у Микільському через нічний обстріл важко поранено жінку

Наслідки обстрілу в Запорізькій області, фото з Telegram Юрія Малашка

За добу 9 травня російські війська 107 разів вдарили по Запорізькій області, у ніч на 10 травня під час обстрілу села Микільське отримала важкі поранення жінка.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко

Пряма мова: "За минулу добу ворог завдав 107 ударів: 93 артобстріли, 10 з РСЗВ, 3 атаки з БПЛА та авіаудар.

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Під вогнем знову опинилися 19 населених пунктів на лінії фронту навколо Кам'янського, Оріхова та Гуляйполя.

Цієї ночі під час обстрілу Мікільського вдома важкі поранення отримала 34-річна жінка. Їй надається вся необхідна допомога".