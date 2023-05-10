Запорожская область: в Никольском из-за ночного обстрела тяжело ранена женщина

Последствия обстрела в Запорожской области, фото из Telegram Юрия Малашко

За сутки 9 мая российские войска 107 раз ударили по Запорожской области, в ночь на 10 мая во время обстрела Никольского получила тяжелые ранения женщина.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко

Прямая речь: "За минувшие сутки враг нанес 107 ударов: 93 артобстрела, 10 из РСЗО, 3 атаки с БПЛА и авиаудар.

Реклама:

Под огнем снова оказались 19 населенных пунктов на линии фронта вокруг Каменского, Орехова и Гуляйполя.

Этой ночью во время обстрела Никольского дома тяжелые ранения получила 34-летняя женщина. Ей оказывается вся необходимая помощь".