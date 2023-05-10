Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Запорожская область: в Никольском из-за ночного обстрела тяжело ранена женщина

Елена РощинаСреда, 10 мая 2023, 09:22
Запорожская область: в Никольском из-за ночного обстрела тяжело ранена женщина
Последствия обстрела в Запорожской области, фото из Telegram Юрия Малашко

За сутки 9 мая российские войска 107 раз ударили по Запорожской области, в ночь на 10 мая во время обстрела Никольского получила тяжелые ранения женщина.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко

Прямая речь: "За минувшие сутки враг нанес 107 ударов: 93 артобстрела, 10 из РСЗО, 3 атаки с БПЛА и авиаудар.

Реклама:

Под огнем снова оказались 19 населенных пунктов на линии фронта вокруг Каменского, Орехова и Гуляйполя.

Этой ночью во время обстрела Никольского дома тяжелые ранения получила 34-летняя женщина. Ей оказывается вся необходимая помощь".

 
 
 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Запорожская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Все новости...
Запорожская область
ВСУ истощили россиян в районе Роботино для прорыва 1-й линии обороны – разведка Эстонии
СБУ задержала снайпера, который должен был убить командование ВСУ в Запорожской области 9 мая
Оккупанты держат в яме и почти не кормят своих военных, которые отказались идти в бой − Маляр
Последние новости
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
Все новости...
Реклама: