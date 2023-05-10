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Президент Чехії підтримав створення спецтрибуналу за злочин агресії РФ

"Європейська правда"Середа, 10 травня 2023, 10:03
Президент Чехії підтримав створення спецтрибуналу за злочин агресії РФ
Петр Павел, фото Getty Images

Президент Чехії Петр Павел заявив, що підтримує створення трибуналу щодо розслідування злочину російської агресії проти України.

Про це він написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Павел нагадав, що президент України Володимир Зеленський 9 травня провів онлайн-саміт щодо створення трибуналу для розслідування злочинів агресії Росії проти України. 

"Важливо розслідувати ці злочини, тому я однозначно підтримую створення трибуналу. Це ключовий крок на шляху не лише до миру, а й передусім до справедливості", – зауважив Павел.

Зеленський поставив питання створення спеціального трибуналу за злочин агресії Росії проти України на онлайн-саміті лідерів держав Core Group у вівторок.

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Зеленський у промові зазначив, що можна продовжувати дискусії про модель спецтрибуналу та інші деталі, але наголосив, що "це повинен бути трибунал".

Нагадаємо, раніше у своєму виступі у Гаазі Зеленський розкритикував ідею "гібридного" трибуналу, до якої, наскільки відомо, більше схиляються західні союзники України.  

В інтерв’ю "Європейській правді" Антон Кориневич, посол з особливих доручень у МЗС, розповів, що рішення про те, як саме буде виглядати трибунал щодо російського злочину агресії, ще не прийняте.

Теми: трибуналПутінРосіяЧехія
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