Президент Чехії підтримав створення спецтрибуналу за злочин агресії РФ

Президент Чехії Петр Павел заявив, що підтримує створення трибуналу щодо розслідування злочину російської агресії проти України.

Про це він написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Павел нагадав, що президент України Володимир Зеленський 9 травня провів онлайн-саміт щодо створення трибуналу для розслідування злочинів агресії Росії проти України.

Реклама:

"Важливо розслідувати ці злочини, тому я однозначно підтримую створення трибуналу. Це ключовий крок на шляху не лише до миру, а й передусім до справедливості", – зауважив Павел.

Prezident 🇺🇦 @ZelenskyyUa dnes uspořádal on-line summit o zřízení tribunálu pro zločiny agrese vůči Ukrajině. Prošetřit tyto zločiny je důležité, proto vznik tribunálu jednoznačně podporuji. Jde o klíčový krok na cestě nejen k míru, ale především ke spravedlnosti. pic.twitter.com/CRNNFySLSM — Petr Pavel (@prezidentpavel) May 9, 2023

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський поставив питання створення спеціального трибуналу за злочин агресії Росії проти України на онлайн-саміті лідерів держав Core Group у вівторок.

Зеленський у промові зазначив, що можна продовжувати дискусії про модель спецтрибуналу та інші деталі, але наголосив, що "це повинен бути трибунал".

Нагадаємо, раніше у своєму виступі у Гаазі Зеленський розкритикував ідею "гібридного" трибуналу, до якої, наскільки відомо, більше схиляються західні союзники України.

В інтерв’ю "Європейській правді" Антон Кориневич, посол з особливих доручень у МЗС, розповів, що рішення про те, як саме буде виглядати трибунал щодо російського злочину агресії, ще не прийняте.