Президент Чехии поддержал создание спецтрибунала за преступление агрессии РФ

Президент Чехии Петр Павел заявил, что поддерживает создание трибунала по расследованию преступления российской агрессии против Украины.

Об этом он написал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Павел напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский 9 мая провел онлайн-саммит по созданию трибунала для расследования преступлений агрессии России против Украины.

"Важно расследовать эти преступления, поэтому я однозначно поддерживаю создание трибунала. Это ключевой шаг на пути не только к миру, но и прежде всего к справедливости", – отметил Павел.

Prezident 🇺🇦 @ZelenskyyUa dnes uspořádal on-line summit o zřízení tribunálu pro zločiny agrese vůči Ukrajině. Prošetřit tyto zločiny je důležité, proto vznik tribunálu jednoznačně podporuji. Jde o klíčový krok na cestě nejen k míru, ale především ke spravedlnosti. pic.twitter.com/CRNNFySLSM — Petr Pavel (@prezidentpavel) May 9, 2023

Зеленский поднял вопрос создания специального трибунала за преступление агрессии России против Украины на онлайн-саммите лидеров государств Core Group во вторник.

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Зеленский в речи отметил, что можно продолжать дискуссии о модели спецтрибунала и других деталях, но подчеркнул, что "это должен быть трибунал".

Напомним, в своем выступлении в Гааге Владимир Зеленский раскритиковал идею "гибридного" трибунала, к которой, насколько известно, больше склоняются западные союзники Украины.

В интервью "Европейской правде" Антон Кориневич, посол по особым поручениям в МИД, рассказал, что решение о том, как именно будет выглядеть трибунал по российскому преступлению агрессии, еще не принято.