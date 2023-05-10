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Президент Чехии поддержал создание спецтрибунала за преступление агрессии РФ

"Европейская правда"Среда, 10 мая 2023, 10:03
Президент Чехии поддержал создание спецтрибунала за преступление агрессии РФ
Петр Павел, фото Getty Images

Президент Чехии Петр Павел заявил, что поддерживает создание трибунала по расследованию преступления российской агрессии против Украины.

Об этом он написал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Павел напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский 9 мая провел онлайн-саммит по созданию трибунала для расследования преступлений агрессии России против Украины. 

"Важно расследовать эти преступления, поэтому я однозначно поддерживаю создание трибунала. Это ключевой шаг на пути не только к миру, но и прежде всего к справедливости", – отметил Павел.

Зеленский поднял вопрос создания специального трибунала за преступление агрессии России против Украины на онлайн-саммите лидеров государств Core Group во вторник.

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Зеленский в речи отметил, что можно продолжать дискуссии о модели спецтрибунала и других деталях, но подчеркнул, что "это должен быть трибунал".

Напомним, в своем выступлении в Гааге Владимир Зеленский раскритиковал идею "гибридного" трибунала, к которой, насколько известно, больше склоняются западные союзники Украины.

В интервью "Европейской правде" Антон Кориневич, посол по особым поручениям в МИД, рассказал, что решение о том, как именно будет выглядеть трибунал по российскому преступлению агрессии, еще не принято.

Темы: трибуналПутинРосcияЧехия
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