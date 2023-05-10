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У Росії намагалися спалити Су-24 на авіаційному заводі – росЗМІ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 10 травня 2023, 10:41
У Росії намагалися спалити Су-24 на авіаційному заводі – росЗМІ
Скрін з відео

У російському Новосибірську невідомі підпалили "законсервований" бомбардувальник Су-24 на території авіаційного заводу.

Джерело: Telegram-канал Baza

Деталі: У соцмережах з'явилося відео із палаючим бомбардувальником. За даними Baza, після цього співробітники поліції обійшли територію Новосибірського авіаційного заводу і дійсно виявили Су-24 1990 року з ознаками підпалу. 

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В описі до відео йшлося, що літак був повністю знищений. Як стверджує Baza, після перевірки з'ясувалося, що Су-24 особливо не постраждав, однак біля шасі явно виднілися сліди горіння легкозаймистої рідини. 

Силовики шукають підозрюваних у підпалі. Невідомі потрапили на територію заводу, перекусивши сітку рабиця, і засвітилися на одній із камер.

Теми: Росіяпожежаавіа
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