В России пытались сжечь Су-24 на авиационном заводе – росСМИ

В российском Новосибирске неизвестные подпалили недействующий бомбардировщик Су-24 на территории авиационного завода.

Источник: Telegram-канал Baza

Детали: В соцсетях появился ролик с горящим бомбардировщиком. По данным Baza, после этого сотрудники полиции обошли территорию Новосибирского авиационного завода и действительно обнаружили Су-24 1990 года с признаками поджога.

В описании к ролику говорилось, что самолёт был полностью уничтожен. Как утверждает Baza, после проверки выяснилось, что этот Су-24 особо не пострадал, но вот у шасси явно виднелись следы горения легковоспламеняющейся жидкости.

Силовики ищут подозреваемых в поджоге. Неизвестные попали на территорию завода, перекусив сетку рабица, и засветились на одной из камер.

У російському Новосибірську невідомі підпалили “законсервований” бомбардувальник Су-24 на території авіаційного заводу pic.twitter.com/5hQkhWmpkp — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 10, 2023