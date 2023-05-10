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В России пытались сжечь Су-24 на авиационном заводе – росСМИ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 10 мая 2023, 10:41
В России пытались сжечь Су-24 на авиационном заводе – росСМИ
Скрин с видео

В российском Новосибирске неизвестные подпалили недействующий бомбардировщик Су-24 на территории авиационного завода.

Источник: Telegram-канал Baza

Детали: В соцсетях появился ролик с горящим бомбардировщиком. По данным Baza, после этого сотрудники полиции обошли территорию Новосибирского авиационного завода и действительно обнаружили Су-24 1990 года с признаками поджога. 

В описании к ролику говорилось, что самолёт был полностью уничтожен. Как утверждает Baza, после проверки выяснилось, что этот Су-24 особо не пострадал, но вот у шасси явно виднелись следы горения легковоспламеняющейся жидкости. 

Силовики ищут подозреваемых в поджоге. Неизвестные попали на территорию завода, перекусив сетку рабица, и засветились на одной из камер.

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Темы: Росcияпожаравиа
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