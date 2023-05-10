Росіяни безуспішно наступали на Масютівку й атакували біля Білогорівки – ОВА

За даними обласних військових адміністрацій, за добу 9 травня російські війська завдали 107 ударів у Запорізькій області, здійснили 101 обстріл у Луганській області, 26 обстрілів населених пунктів області у Донецькій області. На Харківщині військові РФ намагалися атакувати поблизу Масютівки, на Луганщині – поблизу Стельмахівки та Білогорівки.

Джерело: зведені дані ОВА щодо ситуації в регіонах станом на 09:00 середи 10 травня

Деталі: Обстрілів зазнали не лише Донецька, Луганська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Харківська, Сумська, а й Чернігівська та Дніпропетровська області.

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Чернігівщина: за добу – 3 обстріли: Чернігівський, Корюківський та Новгород-Сіверський райони, із артилерії та мінометів. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі росіяни здійснили артилерійський обстріл (6 вибухів) Білопільської громади. На щастя, без наслідків.

У вівторок протягом дня війська РФ здійснили 14 обстрілів. Зафіксовано 88 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Великописарівської, Білопільської, Юнаківської, Краснопільської, Хотінської громад.

ВІДЕО ДНЯ

Запорізька область: за минулу добу ворог завдав 107 ударів: 93 артобстріли, 10 з РСЗВ, 3 атаки з БПЛА та авіаудар.

Під вогнем знову опинилися 19 населених пунктів на лінії фронту навколо Кам'янського, Оріхова та Гуляйполя.

Цієї ночі під час обстрілу Микільського вдома важкі поранення отримала 34-річна жінка.

Дніпропетровська область: близько опiвночi пiдроздiли повiтряного командування "Схiд" знищили над областю 3 безпiлотники.

9 травня кілька разів російські війська били по Нікопольському району. Мирівську громаду накрили артилерійським вогнем. Марганецьку – атакували безпілотниками. Без постраждалих. Є руйнування – пошкоджені 5 приватних будинків та 8 господарських споруд. Побиті лінія електропередач та газопроовід.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник з артилерії обстріляв населені пункти Гоптівка, Варварівка, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Тихе, Мала Вовча, Бударки, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське та Хатнє.

На Куп’янському напрямку військові РФ намагалися покращити тактичне положення, вели наступальні дії поблизу Масютівки, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Лиман Перший та Табаївка.

9 травня внаслідок ракетного удару по м. Куп'янськ (попередньо ракети "Іскандер"), пошкоджено 5 приватних житлових будинків та будівлі ПП "Акцепт-Техно". Поранення отримали троє людей.

Також у вівторок ворог обстріляв с. Чернещина Ізюмського району, с. Петропавлівка Куп'янського району, с. Гатище Чугуївського району. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Луганщина: 9 травня росіяни намагалися атакувати поблизу Стельмахівки та Білогорівки. І вчергове були зупинені українськими бійцями.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Стельмахівка, Макіївка та Білогорівка.

За добу противник здійснив 101 обстріл (470 снарядів).

Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: минулої доби росіяни здійснили 26 обстрілів населених пунктів області, серед яких – Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, смт Курахівка, смт Північне, с.Времівка, с.Диліївка, с.Дружба, с.Новодмитрівка, с.Новоукраїнка, с.Уманське.

Пошкоджено 44 житлових будинки (з них 11 – багатоквартирних), адмінбудівля відділу поліції (м. Курахове), адмінбудівля Пенсійного фонду, будівля відділення банку, 2 приміщення Курахівської ЦЗФ, цех ПрАТ "АЗМК", школа, ЛЕП, 7 цивільних автомобілів, 2 газових труби, 2 господарчих споруди.

За доба на Донеччині: 1 загиблий, 1 поранений.

Миколаївщина: 10 травня зранку сили РФ обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади – руйнувань та постраждалих немає.

9 травня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10".

У вівторок ввечері ворог завдавав артилерійських та мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Руйнувань та постраждалих немає.

Херсонщина: за добу – 63 обстріли (354 снаряди), з них по м. Херсон – 7 обстрілів (44 снаряди): РСЗВ – 1, артилерійських – 2, мінометних – 4.

Від ворожого вогню постраждали райони 26 населених пунктів області.

Внаслідок артилерійського удару одна людина дістала поранення у с. Одрадокам"янка Бериславського району.

Російська артилерія продовжує атакувати Кізомис Білозерської громади. Внаслідок чергового обстрілу у селі знищено фельдшерський пункт. На щастя, без постраждалих.

З деокупованої території області евакуйовано 49 осіб.