Россияне безуспешно наступали на Масютовку и атаковали возле Белогоровки – ОВА

По данным областных военных администраций, за сутки 9 мая российские войска нанесли 107 ударов в Запорожской области, совершили 101 обстрел в Луганской области, 26 обстрелов населенных пунктов области в Донецкой области. На Харьковщине военные РФ пытались атаковать вблизи Масютовки, на Луганщине – вблизи Стельмаховки и Белогоровки.

Источник: сводные данные ОВА по ситуации в регионах по состоянию на 09:00 среды 10 мая

Детали: Обстрелам подверглись не только Донецкая, Луганская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Харьковская, Сумская, но и Черниговская и Днепропетровская области.

Черниговщина: за сутки – 3 обстрела: Черниговский, Корюковский и Новгород-Северский районы, из артиллерии и минометов. Без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью россияне совершили артиллерийский обстрел (6 взрывов) Белопольской общины. К счастью, без последствий.

Во вторник в течение дня войска РФ совершили 14 обстрелов. Зафиксировано 88 взрывов. Обстрелам подверглись населенные пункты Великописаревской, Белопольской, Юнаковской, Краснопольской, Хотинской общин.

Запорожская область: за минувшие сутки враг нанес 107 ударов: 93 артобстрела, 10 из РСЗО, 3 атаки с БПЛА и авиаудар.

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Под огнем снова оказались 19 населенных пунктов на линии фронта вокруг Каменского, Орехова и Гуляйполя.

Этой ночью во время обстрела Никольского дома тяжелые ранения получила 34-летняя женщина.

Днепропетровская область: около полуночи подразделения воздушного командования "Восток" уничтожили над областью 3 беспилотника.

9 мая несколько раз российские войска били по Никопольскому району. Мировскую общину накрыли артиллерийским огнем. Марганецкую – атаковали беспилотниками. Без пострадавших. Есть разрушения – повреждены 5 частных домов и 8 хозяйственных построек. Разбиты линия электропередач и газопровод.

Харьковская область: на Слобожанском направлении противник из артиллерии обстрелял населенные пункты Гоптовка, Варваровка, Бугруватка, Огирцево, Гатище, Плетеневка, Тихое, Малая Волчья, Бударки, Землянки, Ольховатка, Двуречанское и Хатнее.

На Купянском направлении военные РФ пытались улучшить тактическое положение, вели наступательные действия вблизи Масютовки, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Колодязное, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Кондрашовка, Лиман Первый и Табаевка.

9 мая в результате ракетного удара по г. Купянск (предварительно ракеты "Искандер"), повреждены 5 частных жилых домов и здания ЧП "Акцепт-Техно". Ранения получили три человека.

Также во вторник враг обстрелял с. Чернещина Изюмского района, с. Петропавловка Купянского района, с. Гатище Чугуевского района. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Луганщина: 9 мая россияне пытались атаковать вблизи Стельмаховки и Белогоровки. И в очередной раз были остановлены украинскими бойцами.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка.

За сутки противник совершил 101 обстрел (470 снарядов).

Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: за прошедшие сутки россияне совершили 26 обстрелов населенных пунктов области, среди которых – Авдеевка, Бахмут, Константиновка, Краматорск, Курахово, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, пгт Кураховка, пгт Северное, с.Времивка, с.Дилиевка, с.Дружба, с.Новодмитровка, с.Новоукраинка, с.Уманское.

Повреждены 44 жилых дома (из них 11 – многоквартирных), админздание отдела полиции (г. Курахово), админздание Пенсионного фонда, здание отделения банка, 2 помещения Кураховской ЦОФ, цех ЧАО "АЗМК", школа, ЛЭП, 7 гражданских автомобилей, 2 газовых трубы, 2 хозяйственных постройки.

За сутки в Донецкой области: 1 погибший, 1 раненый.

Николаевская область: 10 мая утром силы РФ обстреляли из артиллерии акваторию Очаковской общины – разрушений и пострадавших нет.

9 мая на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен российский разведывательный БпЛА "Орлан-10".

Во вторник вечером враг наносил артиллерийские и минометные обстрелы по акватории Очаковской общины. Разрушений и пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки – 63 обстрела (354 снаряда), из них по г. Херсон – 7 обстрелов (44 снаряда): РСЗО – 1, артиллерийских – 2, минометных – 4.

От вражеского огня пострадали районы 26 населенных пунктов области.

В результате артиллерийского удара один человек получил ранения в с. Отрадокаменка Бериславского района.

Российская артиллерия продолжает атаковать Кизомыс Белозерской громады. В результате очередного обстрела в селе уничтожен фельдшерский пункт. К счастью, без пострадавших.

С деоккупированной территории области эвакуированы 49 человек.