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До збірної України потрапив волейболист, який грав за росіян після початку агресії

Станіслав ПогоріловСереда, 10 травня 2023, 11:53
До збірної України потрапив волейболист, який грав за росіян після початку агресії
Даніїл Пивоваренко, фото: tribuna.com

Чоловіча збірна України з волейболу назвала розширену заявку на матчі Золотої Євроліги, до складу якої включила 19 річного діагонального гравця Даніїла Пивоваренко, який виступав за новосибірський "Локомотив" вже після початку російської агресії.

Джерело: Tribuna.com, "Суспільне Спорт"

Дослівно: "Останній сезон Пивоваренко провів в Іспанії за "Ріо Дуеро" з Сорії. Цей клуб – віце-чемпіон своєї країни та володар кубка. До цього Даніїл виступав за молодіжку новосибірського "Локомотива".

Деталі: Повідомляється, що до Росії Пивоваренко переїхав у 2021 році з харківського "Локомотива" і продовжив виступати за російський клуб після 24 лютого 2022 року.

 
Фото: tribuna.com

Останні матчі відбулися в березні 2022-го, а його "Локомотив" став бронзовим призером молодіжної ліги Росії 2022.

23 - 24 березня 2022 року Пивоваренко в Instagram оприлюднив фото зі SPA-центра з прив′язкою до Новосибірська.

 
Скрін: tribuna.com

9 травня, у розділі "сторіс" на сторінці спортсмена в інстаграмі був окремий розділ з назвою "Новосибірськ" та російським триколором, але згодом він зник.

ВІДЕО ДНЯ

Груповий етап Золотої Євроліги відбудеться з 27 травня по 18 червня. Готуватиметься до Золотої Євроліги Україна в Польщі, де й проведе свої домашні матчі у цьому турнірі. На груповому етапі збірна України зіграє проти Бельгії, Хорватії та Північної Македонії – переможець групи вийде до Фіналу Чотирьох.

УП звернулася до Федерації волейболу України з проханням прокоментувати ситуацію. На момент публікації там не відповіли.

Теми: спортРосіяУкраїнавійна
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