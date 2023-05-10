В сборную Украины попал волейболист, который играл за россиян после начала агрессии

Мужская сборная Украины по волейболу назвала расширенную заявку на матчи Золотой Евролиги, в состав которой включила 19 летнего диагонального игрока Даниила Пивоваренко, который выступал за новосибирский "Локомотив" уже после начала российской агрессии.

Источник: Tribuna.com, "Суспільне Спорт"

Дословно: "Последний сезон Пивоваренко провел в Испании за "Рио Дуэро" из Сории. Этот клуб - вице-чемпион своей страны и обладатель кубка. До этого Даниил выступал за молодежку новосибирского "Локомотива".

Фото: tribuna.com

Детали: Сообщается, что в Россию Пивоваренко переехал в 2021 году из харьковского "Локомотива" и продолжил выступать за российский клуб после 24 февраля 2022 года.

Последние матчи состоялись в марте 2022-го, а его "Локомотив" стал бронзовым призером молодежной лиги России 2022.

23 - 24 марта 2022 года Пивоваренко в Instagram обнародовал фото из SPA-центра с привязкой к Новосибирску.

Скрин: tribuna.com

9 мая, в разделе "сторис" на странице спортсмена в инстаграме был отдельный раздел с названием "Новосибирск" и российским триколором, но впоследствии он исчез.

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Групповой этап Золотой Евролиги состоится с 27 мая по 18 июня. Готовиться к Золотой Евролиге Украина будет в Польше, где и проведет свои домашние матчи в этом турнире. На групповом этапе сборная Украины сыграет против Бельгии, Хорватии и Северной Македонии - победитель группы выйдет в Финал Четырех.

УП обратилась в Федерацию волейбола Украины с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации там не ответили.