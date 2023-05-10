Залужний не приїхав на зустріч військкомітету НАТО через ситуацію на фронті – глава комітету

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зможе взяти участь у засіданні Військового комітету НАТО 10 травня через складну ситуацію на фронті.

Джерело: Укрінформ із посиланням на заяву голови Військового комітету НАТО Роба Бауера на відкритті зустрічі

Пряма мова: "Я вчора отримав лист від українського Головнокомандувача, нашого друга Валерія Залужного, що його участь навіть через відеоконференцію є неможливою з огляду на складну оперативну ситуацію в обороні проти російської агресії. Наші кращі побажання з українськими захисниками. Ми сфокусовані отримати оцінку Валерія від його військового представника … про останній розвиток ситуації на місцях, де українці воюють за те, що за правом їм належить".

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Деталі: Він повідомив, що члени комітету заслухають інформацію від військового представника України при НАТО генерал-майора Сергія Салкуцана.

Пряма мова: "Голіаф захитався, тому що Давид продемонстрував видатну стійкість і тактичну досконалість, за підтримки 50-ти держав по усьому світу".