Залужный не приехал на встречу военкомитета НАТО из-за ситуации на фронте – глава комитета

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не сможет принять участие в заседании Военного комитета НАТО 10 мая из-за сложной ситуации на фронте.

Источник: Укринформ со ссылкой на председателя Военного комитета НАТО Роба Бауэра на открытии встречи

Прямая речь: "Я вчера получил письмо от украинского Главнокомандующего, нашего друга Валерия Залужного, что его участие даже через видеоконференцию невозможно, учитывая сложную оперативную ситуацию в обороне против российской агрессии. Наши лучшие пожелания с украинскими защитниками. Мы сфокусированы получить оценку Валерия от его военного представителя ... о последнем развитии ситуации на местах, где украинцы воюют за то, что по праву им принадлежит".

Детали: Он отметил, что члены Военного комитета заслушают информацию от военного представителя Украины при НАТО генерал-майора Сергея Салкуцана.

Прямая речь: "Голиаф зашатался, потому что Давид продемонстрировал выдающуюся стойкость и тактическое совершенство, при поддержке 50-ти государств по всему миру".