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Залужный не приехал на встречу военкомитета НАТО из-за ситуации на фронте – глава комитета

Татьяна ЛозовенкоСреда, 10 мая 2023, 12:03
Залужный не приехал на встречу военкомитета НАТО из-за ситуации на фронте – глава комитета
СКРИНШОТ из документального проекта Дмитрия Комарова, УП

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не сможет принять участие в заседании Военного комитета НАТО 10 мая из-за сложной ситуации на фронте.

Источник: Укринформ со ссылкой на председателя Военного комитета НАТО Роба Бауэра на открытии встречи 

Прямая речь: "Я вчера получил письмо от украинского Главнокомандующего, нашего друга Валерия Залужного, что его участие даже через видеоконференцию невозможно, учитывая сложную оперативную ситуацию в обороне против российской агрессии. Наши лучшие пожелания с украинскими защитниками. Мы сфокусированы получить оценку Валерия от его военного представителя ... о последнем развитии ситуации на местах, где украинцы воюют за то, что по праву им принадлежит".

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Детали: Он отметил, что члены Военного комитета заслушают информацию от военного представителя Украины при НАТО генерал-майора Сергея Салкуцана.

Прямая речь: "Голиаф зашатался, потому что Давид продемонстрировал выдающуюся стойкость и тактическое совершенство, при поддержке 50-ти государств по всему миру".

Темы: ЗалужныйНАТОвойна
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