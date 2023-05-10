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СБУ оприлюднила докази співпраці голови Полтавського райсуду з ФСБ

Валентина РоманенкоСереда, 10 травня 2023, 12:36
СБУ оприлюднила докази співпраці голови Полтавського райсуду з ФСБ
Лариса Богомолова. фото з відкритих джерел

Служба безпеки України оприлюднила докази співпраці з ворогом очільниці Полтавського районного суду Лариси Богомолової, якій оголошено підозру в держзраді.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Як свідчать оприлюднені нині уривки розмов судді з російським куратором із ФСБ, вона передає йому координати переміщення захисників Маріуполя, обіцяє передати список суддів із проукраїнською позицією, запевняє окупантів у своїй лояльності.

Співробітники спецслужби викрили зловмисницю у результаті комплексних заходів у квітні 2023 року.

Посадовиця була завербована ФСБ і "зливала" окупантам інформацію про українських захисників на півдні нашої держави.

Крім того, вона рекомендувала своєму російському куратору "кандидатури" гауляйтера Бердянська та керівників однієї із захоплених місцевих лікарень.

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Повідомляється, що за матеріалами Служби безпеки, Вища рада правосуддя прийняла рішення про відсторонення фігурантки від займаної посади. Суд арештував її без права внесення застави.

Що передувало: Заступник генерального прокурора повідомив про підозру голові одного з районних судів Полтавської області у державній зраді.

За даними джерела УП, йдеться про Ларису Богомолову, яка з липня 2022 року очолює Полтавський районний суд.

За даними слідства, навесні 2022 року після окупації військовослужбовцями РФ Бердянська місцева суддя, нехтуючи присягою українському народові, розпочала активно співпрацювати зі спецслужбами та представниками країни-агресора.

Через деякий час підозрювана виїхала на підконтрольну Україні територію.

Теми: держзрадаСБУсуд
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