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СБУ обнародовала доказательства сотрудничества главы Полтавского райсуда с ФСБ

Валентина РоманенкоСреда, 10 мая 2023, 12:36
СБУ обнародовала доказательства сотрудничества главы Полтавского райсуда с ФСБ
Лариса Богомолова. фото из открытых источников

Служба безопасности Украины обнародовала доказательства сотрудничества с врагом руководительницы Полтавского районного суда Ларисы Богомоловой, которой объявлено подозрение в госизмене.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Как свидетельствуют обнародованные сейчас отрывки разговоров судьи с российским куратором из ФСБ, она передает ему координаты перемещения защитников Мариуполя, обещает передать список судей с проукраинской позицией, уверяет оккупантов в своей лояльности.

Сотрудники спецслужбы разоблачили злоумышленницу в результате комплексных мероприятий в апреле 2023 года.

Чиновница была завербована ФСБ и "сливала" оккупантам информацию об украинских защитниках на юге нашего государства.

Кроме того, она рекомендовала своему российскому куратору "кандидатуры" гауляйтера Бердянска и руководителей одной из захваченных местных больниц.

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Сообщается, что по материалам Службы безопасности, Высший совет правосудия принял решение об отстранении фигурантки от занимаемой должности. Суд арестовал ее без права внесения залога.

Что предшествовало: Заместитель генерального прокурора сообщил о подозрении председателю одного из районных судов Полтавской области в государственной измене.

По данным источника УП, речь идет о Ларисе Богомоловой, которая с июля 2022 года возглавляет Полтавский районный суд.

По данным следствия, весной 2022 года после оккупации военнослужащими РФ Бердянска местная судья, пренебрегая присягой украинскому народу, начала активно сотрудничать со спецслужбами и представителями страны-агрессора.

Через некоторое время подозреваемая выехала на подконтрольную Украине территорию.

Темы: госизменаСБУсуд
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