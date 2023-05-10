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СБУ обнародовала доказательства сотрудничества главы Полтавского райсуда с ФСБ

Валентина РоманенкоСреда, 10 мая 2023, 12:36
СБУ обнародовала доказательства сотрудничества главы Полтавского райсуда с ФСБ
Лариса Богомолова. фото из открытых источников

Служба безопасности Украины обнародовала доказательства сотрудничества с врагом руководительницы Полтавского районного суда Ларисы Богомоловой, которой объявлено подозрение в госизмене.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Как свидетельствуют обнародованные сейчас отрывки разговоров судьи с российским куратором из ФСБ, она передает ему координаты перемещения защитников Мариуполя, обещает передать список судей с проукраинской позицией, уверяет оккупантов в своей лояльности.

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Сотрудники спецслужбы разоблачили злоумышленницу в результате комплексных мероприятий в апреле 2023 года.

Чиновница была завербована ФСБ и "сливала" оккупантам информацию об украинских защитниках на юге нашего государства.

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Кроме того, она рекомендовала своему российскому куратору "кандидатуры" гауляйтера Бердянска и руководителей одной из захваченных местных больниц.

Сообщается, что по материалам Службы безопасности, Высший совет правосудия принял решение об отстранении фигурантки от занимаемой должности. Суд арестовал ее без права внесения залога.

Что предшествовало: Заместитель генерального прокурора сообщил о подозрении председателю одного из районных судов Полтавской области в государственной измене.

По данным источника УП, речь идет о Ларисе Богомоловой, которая с июля 2022 года возглавляет Полтавский районный суд.

По данным следствия, весной 2022 года после оккупации военнослужащими РФ Бердянска местная судья, пренебрегая присягой украинскому народу, начала активно сотрудничать со спецслужбами и представителями страны-агрессора.

Через некоторое время подозреваемая выехала на подконтрольную Украине территорию.

Темы: госизменаСБУсуд
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