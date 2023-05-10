СБУ і поліція прийшли з обшуками до "Думської" в Одесі

В Одесі співробітники поліції та СБУ 10 травня проводять обшуки в будівлі, де розташована редакція регіонального видання "Думська".

Джерело: "Думська", поліція Одещини, співрозмовник УП в правоохоронних органах, пресслужба СБУ в коментарі УП

Деталі: За даними джерела УП, слідчі дії проводяться у справі про організацію рейдерського захоплення 280 га землі біля моря на Одещині, підозру щодо якого раніше оголосили депутату від "Європейської солідарності" в Одеській облраді та його дружині (Микола і Леся Дерев'янко).

Журналісти "Думської" вже заявили про "тиск на вільні ЗМІ".

У поліції кажуть, що правоохоронці проводять санкціоновані судом слідчі дії.

"Поліцейські не вилучають техніку редакції та жодним чином не перешкоджають роботі масмедіа. Працівники ЗМІ можуть продовжувати свою журналістську діяльність", – йдеться в офіційному повідомленні поліції Одещини.

Водночас "Думська" заявила, що її співробітників не пускають у будівлю на їхні робочі місця, пояснюючи це таємницею слідства.

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Народний депутат Олексій Гончаренко, який раніше заявляв, що за допомогою кримінального переслідування його родичів (Леся Дерев'янко є троюродною сестрою нардепа) Офіс президента здійснює тиск особисто на нього, прибув до приміщення "Думської" і вмикався стрімом в ТГ-каналі видання, вимагаючи пояснень від правоохоронців.

Пізніше "Думська" повідомила, що журналістів пустили на свої робочі місця. "Редакція може нарешті продовжити публікацію новин. Слідчі дії на "Думській" тривають", - повідомила редакція.

Ще пізніше Гончаренко оприлюднив відео уже в своїх акаунтах у соцмережах, написавши, що правоохоронці покинули офіс "Думської", "нічого не знайшовши".

За даними журналістів, навідалися правоохоронці і до голови фракції "Європейська солідарність" в Одеській облраді Михайла Шмушковича.

До 2021 року включно офіційним власником ТРК "Моя Одеса", якій належить бренд "Думської", був Шмушкович (наразі власником значиться колишній дипломат і власник видання "Апостроф" Василь Філіпчук).

"Українська правда" звернулася за коментарем до Служби безпеки України.

У пресслужі СБУ "Українську правду" запевнили, що нинішні слідчі дії жодним чином не стосуються журналістської діяльності одеського видання, підтвердили, що йдеться про справу щодо спроби рейдерського захоплення, і надали наступний коментар.

Дослівно: Співробітники СБУ та Нацполіції проводять слідчі дії за адресами роботи і проживання фігурантів кримінального провадження, які підозрюються у рейдерському захопленні державного майна та розкраданні бюджетних коштів на Одещині.

Окремо наголошуємо: в рамках цього провадження співробітниками СБУ вже повідомлено про підозру депутату місцевої облради, а також його дружині та помічнику.

Для встановлення обставин злочину і притягнення всіх винних до відповідальності триває розслідування, проводиться комплекс слідчих дій та відбуваються обшуки в офісному приміщенні, де знаходиться ЗМІ "Думская.нет".

Усі дії правоохоронців проходять із дотриманням законодавства та жодним чином не стосуються журналістської діяльності видання "Думская.нет".