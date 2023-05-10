СБУ и полиция пришли с обысками к "Думской" в Одессе

В Одессе сотрудники полиции и СБУ 10 мая проводят обыски в здании, где расположена редакция регионального издания "Думская".

Источник: "Думская", полиция Одесской области, собеседник УП в правоохранительных органах, пресс-служба СБУ в комментарии УП

Детали: По данным источника УП, следственные действия проводятся по делу об организации рейдерского захвата 280 га земли у моря в Одесской области, подозрение по которому ранее объявили депутату от "Европейской солидарности" в Одесском облсовете и его жене (Николай и Леся Деревянко).

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Журналисты "Думской" уже заявили о "давлении на свободные СМИ".

В полиции говорят, что правоохранители проводят санкционированные судом следственные действия.

"Полицейские не изымают технику редакции и никоим образом не препятствуют работе массмедиа. Работники СМИ могут продолжать свою журналистскую деятельность", - говорится в официальном сообщении полиции Одесской области.

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В то же время "Думская" заявила, что ее сотрудников не пускают в здание на их рабочие места, объясняя это тайной следствия.

Народный депутат Алексей Гончаренко, который ранее заявлял, что с помощью уголовного преследования его родственников (Леся Деревянко является троюродной сестрой нардепа) Офис президента осуществляет давление лично на него, прибыл в помещение "Думской" и включался стримом в ТГ-канале издания, требуя объяснений от правоохранителей.

Позже "Думская" сообщила, что журналистов пустили на свои рабочие места. "Редакция может наконец продолжить публикацию новостей. Следственные действия на "Думской" продолжаются", - сообщила редакция.

Еще позже Гончаренко обнародовал видео уже в своих аккаунтах в соцсетях, написав, что правоохранители покинули офис "Думской", "ничего не найдя".

По данным журналистов, наведались правоохранители и к главе фракции "Европейская солидарность" в Одесском облсовете Михаилу Шмушковичу.

До 2021 года включительно официальным владельцем ТРК "Моя Одесса", которой принадлежит бренд "Думской", был Шмушкович (сейчас владельцем значится бывший дипломат и владелец издания "Апостроф" Василий Филипчук).

"Украинская правда" обратилась за комментарием в Службу безопасности Украины.

В пресс-службе СБУ "Украинскую правду" заверили, что нынешние следственные действия никоим образом не касаются журналистской деятельности одесского издания, подтвердили, что речь идет о деле о попытке рейдерского захвата, и предоставили следующий комментарий.

Дословно: "Сотрудники СБУ и Нацполиции проводят следственные действия по адресам работы и проживания фигурантов уголовного производства, которые подозреваются в рейдерском захвате государственного имущества и хищении бюджетных средств в Одесской области.

Отдельно подчеркиваем: в рамках этого производства сотрудниками СБУ уже сообщено о подозрении депутату местного облсовета, а также его жене и помощнику.

Для установления обстоятельств преступления и привлечения всех виновных к ответственности продолжается расследование, проводится комплекс следственных действий и проходят обыски в офисном помещении, где находится СМИ "Думская.нет".

Все действия правоохранителей проходят с соблюдением законодательства и никоим образом не касаются журналистской деятельности издания "Думская.нет".