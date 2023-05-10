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На параді біля Путіна сиділи колишні НКВСники і КДБісти, які не воювали

Альона Мазуренко Середа, 10 травня 2023, 13:50
На параді біля Путіна сиділи колишні НКВСники і КДБісти, які не воювали

На параді в Москві 9 травня поруч із російським диктатором Володимиром Путіним сиділи колишні співробітники НКВС і КДБ, які не воювали під час Другої світової.

Джерело: російське видання "Агентство"

Деталі: Журналісти з'ясували, що праворуч від Путіна сидів 98-річний Юрій Двойкін.

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Двойкін записався в армію добровольцем у 1942 році, але на фронт не потрапив. У 1944-му після закінчення школи снайперів його відправили у складі НКВС у Львівську область "виконувати операції з ліквідації націоналістичного підпілля на території Західної України".

По ліву руку від Путіна перебував 88-річний Геннадій Зайцев, який народився 1934 року. Його призвали на військову службу 1953 року, після чого він залишився в армії і через 6 років почав служити в КДБ.

У 1968 році Зайцев брав участь у введенні радянських військ до тодішньої Чехословаччини для придушення антирадянських протестів.

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Він керував групою 7-го управління КДБ СРСР в операції "Дунай", під його командуванням було захоплено будівлю МВС у Празі.

Теми: Путінвійнапарад
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