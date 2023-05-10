На параде возле Путина сидели бывшие НКВДшники и КГБисты, которые не воевали

На параде в Москве 9 мая рядом с российским диктатором Владимиром Путиным сидели бывшие сотрудники НКВД и КГБ, которые не воевали во время Второй мировой.

Источник: российское издание "Агентство"

Детали: Журналисты выяснили, что справа от Путина сидел 98-летний Юрий Двойкин.

Двойкин записался в армию добровольцем в 1942 году, но на фронт не попал. В 1944-м после окончания школы снайперов его отправили в составе НКВД во Львовскую область "выполнять операции по ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины".

По левую руку от Путина находился 88-летний Геннадий Зайцев, который родился в 1934 году. Его призвали на военную службу в 1953 году, после чего он остался в армии и через 6 лет начал служить в КГБ.

В 1968 году Зайцев участвовал во введении советских войск в тогдашнюю Чехословакию для подавления антисоветских протестов.

Он руководил группой 7-го управления КГБ СССР в операции "Дунай", под его командованием было захвачено здание МВД в Праге.