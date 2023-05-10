Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог обстріляв Вовчанськ: загинув чоловік

Тетяна ЛозовенкоСереда, 10 травня 2023, 13:49
Ворог обстріляв Вовчанськ: загинув чоловік
фото прокуратури

Російські військові 10 травня обстріляли з артилерії місто Вовчанськ Харківської області – загинув чоловік.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegramпресслужба Харківської обласної прокуратури, очільник Вовчанської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі у коментарі Суспільному

Пряма мова: "Ворог з артилерії знову обстріляв мирних мешканців у м. Вовчанськ. На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув цивільний чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого".

Деталі: За попередньою інформацією, під завалами ще може перебувати одна жінка. На місці працюють екстрені служби.

Доповнено: Харківська обласна прокуратура повідомила, що окупанти обстріляли місто близько 13:20. Ворожий снаряд влучив на територію приватного домоволодіння, де на той час перебував господар. 

Чоловік загинув на місці: його тіло розірвалось на частини. Також пошкоджено інші житлові будинки містян.  

Очільник Вовчанської військової адміністрації Гамбарашвілі у коментарі Суспільному спростував інформацію ОВА про жінку, яка може перебувати під завалами внаслідок обстрілу міста. Він також уточнив, що під час обстрілу були пошкоджені чотири будинки та електромережі. 

ВІДЕО ДНЯ
 

Теми: Харківська областьобстрілжертвивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі

фотоШтайнмаєр прийняв Зеленського у своїй резиденції

РФ атакувала десять областей України ракетами, БПЛА та артилерією

Атака РФ в ніч на 14 травня: ППО знищила 3 крилаті ракети і 25 дронів ворога

ISW повідомив, скільки кілометрів відбили Сили оборони в районі Бахмута

Переможницею Євробачення-2023 стала Швеція

Усі новини...
Харківська область
Ворог ввечері завдав ракетного удару по Куп’янську: є поранені
Росіяни завдали ударів по Харківщині. В області – повітряна тривога
Росіяни влучили ракетою по автопарку в Балаклії, 5 поранених
Останні новини
12:52
Колію на Хмельниччині відновлено, очікується дозвіл на рух поїздів
12:36
У Брянській області в суботу збили три гелікоптери та два літаки. Це робота російської ППО – Ігнат
12:29
У Миколаєві 4-річна дівчинка загинула під час гри на батуті, власницю атракціону затримали
12:19
Розвідка Британії сумнівається в ефективності координації військ РФ в Україні у їх нинішньому стані
11:55
Зеленський у Німеччині: Разом переможемо і повернемо мир
11:39
П’ятеро людей загинули, підірвавшись на вибухівці у Херсонській області
11:38
У США на будинок впав метеорит, якому 4,6 млрд років
11:30
відеоШольц прийняв Зеленського з військовими почестями
11:13
відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі
10:54
відеоПолярники показали пташеня головного хижака Антарктиди
Усі новини...
Реклама: