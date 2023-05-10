Ворог обстріляв Вовчанськ: загинув чоловік

Російські військові 10 травня обстріляли з артилерії місто Вовчанськ Харківської області – загинув чоловік.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пресслужба Харківської обласної прокуратури, очільник Вовчанської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі у коментарі Суспільному

Пряма мова: "Ворог з артилерії знову обстріляв мирних мешканців у м. Вовчанськ. На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув цивільний чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого".

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Деталі: За попередньою інформацією, під завалами ще може перебувати одна жінка. На місці працюють екстрені служби.

Доповнено: Харківська обласна прокуратура повідомила, що окупанти обстріляли місто близько 13:20. Ворожий снаряд влучив на територію приватного домоволодіння, де на той час перебував господар.

Чоловік загинув на місці: його тіло розірвалось на частини. Також пошкоджено інші житлові будинки містян.

ВІДЕО ДНЯ

Очільник Вовчанської військової адміністрації Гамбарашвілі у коментарі Суспільному спростував інформацію ОВА про жінку, яка може перебувати під завалами внаслідок обстрілу міста. Він також уточнив, що під час обстрілу були пошкоджені чотири будинки та електромережі.