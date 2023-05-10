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Враг обстрелял Волчанск: погиб мужчина

Татьяна ЛозовенкоСреда, 10 мая 2023, 13:49
Враг обстрелял Волчанск: погиб мужчина
фото прокуратуры

Российские военные 10 мая обстреляли из артиллерии город Волчанск Харьковской области – погиб мужчина.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили в комментарии Суспильному

Прямая речь: "Враг из артиллерии снова обстрелял мирных жителей в г. Волчанск. К сожалению, в результате этого обстрела погиб гражданский мужчина. Искренние соболезнования родным и близким погибшего".

Детали: По предварительной информации, под завалами еще может находиться одна женщина. На месте работают экстренные службы.

Дополнено: Харьковская областная прокуратура сообщила, что оккупанты обстреляли город около 13:20. Вражеский снаряд попал на территорию частного домовладения, где в то время находился хозяин. 

Мужчина погиб на месте: его тело разорвалось на части. Также повреждены другие жилые дома горожан.  

Глава Волчанской военной администрации Гамбарашвили в комментарии Суспильному опроверг информацию ОВА о женщине, которая может находиться под завалами в результате обстрела города. Он также уточнил, что во время обстрела были повреждены четыре дома и электросети.

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Темы: Харьковская областьобстрелжертвывойна
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