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Польща викликала посла РФ через небезпечне перехоплення свого літака російським Су-35

"Європейська правда"Середа, 10 травня 2023, 14:00
Польща викликала посла РФ через небезпечне перехоплення свого літака російським Су-35
Фото: Getty Images

До МЗС Польщі викликали посла РФ Сергєя Андреєва у зв'язку з інцидентом над Чорним морем, коли російський винищувач Су-35 небезпечно перехопив літак польської Прикордонної служби.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив у Twitter речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Він повідомив, що 10 травня посол Російської Федерації в Польщі Андреєв був викликаний до Міністерства закордонних справ.

Під час зустрічі російському дипломату вручили ноту протесту у зв'язку з інцидентом за участю російського винищувача проти літака польської Прикордонної служби.

"Ми рішуче засуджуємо провокаційну та агресивну поведінку російської сторони, яка є серйозним міжнародним інцидентом", – заявив Ясіна.

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Як повідомлялося, у п'ятницю російський літак Су-35 небезпечно перехопив літак L410 TURBOLET, що належить польській Прикордонній службі, який виконував планову патрульну місію під егідою Frontex над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі у співпраці з румунськими службами.

Інцидент призвів до великої турбулентності польського прикордонного літака. Під час інциденту екіпаж польських прикордонників у складі п'яти осіб тимчасово втратив контроль над літаком і почав втрачати висоту. В інцидент були готові втрутитися бойові літаки НАТО.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер прокоментував перехоплення літака польських прикордонників російським винищувачем, заявивши, що це була спланована провокація

У зв'язку з інцидентом патрулі Frontex над Чорним морем тимчасово зупиняли.

Теми: ПольщаРосія
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