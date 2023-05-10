Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польша вызвала посла РФ из-за опасного перехвата своего самолета российским Су-35

"Европейская правда"Среда, 10 мая 2023, 14:00
Польша вызвала посла РФ из-за опасного перехвата своего самолета российским Су-35
Фото: Getty Images

В МИД Польши вызвали посла РФ Сергея Андреева в связи с инцидентом над Черным морем, когда российский истребитель Су-35 опасно перехватил самолет польской Пограничной службы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил в Twitter представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

Он сообщил, что 10 мая посол Российской Федерации в Польше Андреев был вызван в министерство иностранных дел.

Реклама:

Во время встречи российскому дипломату вручили ноту протеста в связи с инцидентом с участием российского истребителя против самолета польской Пограничной службы.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы решительно осуждаем провокационное и агрессивное поведение российской стороны, которое является серьезным международным инцидентом", – заявил Ясина.

Как сообщалось, в пятницу российский самолет Су-35 опасно перехватил самолет L410 TURBOLET, принадлежащий польской Пограничной службе, который выполнял плановую патрульную миссию под эгидой Frontex над Черным морем в международном воздушном пространстве в сотрудничестве с румынскими службами.

Инцидент привел к большой турбулентности польского пограничного самолета. Во время инцидента экипаж польских пограничников в составе пяти человек временно потерял контроль над самолетом и начал терять высоту. В инцидент были готовы вмешаться боевые самолеты НАТО.

Представитель польского правительства Петр Мюллер прокомментировал перехват самолета польских пограничников российским истребителем, заявив, что это была спланированная провокация.

В связи с инцидентом патрули Frontex над Черным морем временно останавливали.

Темы: ПольшаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Все новости...
Польша
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой
Последние новости
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
Все новости...
Реклама: