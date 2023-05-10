Польша вызвала посла РФ из-за опасного перехвата своего самолета российским Су-35

В МИД Польши вызвали посла РФ Сергея Андреева в связи с инцидентом над Черным морем, когда российский истребитель Су-35 опасно перехватил самолет польской Пограничной службы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил в Twitter представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

Он сообщил, что 10 мая посол Российской Федерации в Польше Андреев был вызван в министерство иностранных дел.

Во время встречи российскому дипломату вручили ноту протеста в связи с инцидентом с участием российского истребителя против самолета польской Пограничной службы.

W dniu 10 maja do MSZ wezwany został ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce Siergiej Andriejew.

W trakcie spotkania rosyjskiemu dyplomacie wręczono notę protestacyjną, dotyczącą incydentu z udziałem rosyjskiego myśliwca wobec samolotu Straży Granicznej RP. — Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) May 10, 2023

"Мы решительно осуждаем провокационное и агрессивное поведение российской стороны, которое является серьезным международным инцидентом", – заявил Ясина.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, в пятницу российский самолет Су-35 опасно перехватил самолет L410 TURBOLET, принадлежащий польской Пограничной службе, который выполнял плановую патрульную миссию под эгидой Frontex над Черным морем в международном воздушном пространстве в сотрудничестве с румынскими службами.

Инцидент привел к большой турбулентности польского пограничного самолета. Во время инцидента экипаж польских пограничников в составе пяти человек временно потерял контроль над самолетом и начал терять высоту. В инцидент были готовы вмешаться боевые самолеты НАТО.

Представитель польского правительства Петр Мюллер прокомментировал перехват самолета польских пограничников российским истребителем, заявив, что это была спланированная провокация.

В связи с инцидентом патрули Frontex над Черным морем временно останавливали.