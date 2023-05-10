РФ вдарила по центру Херсона: пошкоджений водогін, можуть бути перебої з водою
Середа, 10 травня 2023, 14:51
Російські військові 10 травня вдарили по центру Херсона, внаслідок чого був пошкоджений водогін – можуть бути перебої з водопостачанням.
Джерело: очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко в Telegram
Пряма мова: "Внаслідок обстрілів у центрі міста пошкоджено водогін. Можливо, деякий час у центральній частині Херсона будуть перебої з водопостачанням".
Деталі: Наразі ведуться роботи для усунення наслідків обстрілів.
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