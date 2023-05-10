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РФ ударила по центру Херсона: поврежден водопровод, могут быть перебои с водой

Татьяна ЛозовенкоСреда, 10 мая 2023, 14:51
РФ ударила по центру Херсона: поврежден водопровод, могут быть перебои с водой
Иллюстративное фото Херсонской ОВА

Российские военные 10 мая ударили по центру Херсона, в результате чего был поврежден водопровод – могут быть перебои с водоснабжением.

Источник: глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь: "В результате обстрелов в центре города поврежден водопровод. Возможно, некоторое время в центральной части Херсона будут перебои с водоснабжением".

Детали: Сейчас ведутся работы для устранения последствий обстрелов.

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Темы: Херсонобстрелвода
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