РФ ударила по центру Херсона: поврежден водопровод, могут быть перебои с водой
Среда, 10 мая 2023, 14:51
Российские военные 10 мая ударили по центру Херсона, в результате чего был поврежден водопровод – могут быть перебои с водоснабжением.
Источник: глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram
Прямая речь: "В результате обстрелов в центре города поврежден водопровод. Возможно, некоторое время в центральной части Херсона будут перебои с водоснабжением".
Реклама:
Детали: Сейчас ведутся работы для устранения последствий обстрелов.