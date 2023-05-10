У Кремлі відреагували на перейменування Польщею Калінінграду

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що рішення Польщі змінити вживання у польській мові назв Калінінграду та області "межує з божевіллям".

Як пише "Європейська правда", його коментар наводить російське агентство ТАСС.

"Це вже навіть не русофобія, це якісь процеси на межі з божевіллям, що відбуваються у Польщі", – сказав Пєсков у відповідь на запитання про зміну назви для Калінінграду та акцію у Варшаві, коли посла Росії не пропустили з квітами до радянського пам’ятника і він врешті залишив їх під меморіалом українцям, загиблим внаслідок російської агресії.

Пєсков додав, що Польща протягом усієї історії "час від часу скочується у це божевілля своєї ненависті до росіян" і "нічого доброго для Польщі і поляків це не приносить".

Нагадаємо, комісія зі стандартизації географічних назв за межами Польщі, що діє при Головній геодезичній службі країни, ухвалила рішення більше не називати російський Калінінград – Калінінградом, а область – Калінінградською.

Для міста з російською назвою Калінінград у польській рекомендують уживати лише польську назву Крулевець, а для області – Крулевецька область.