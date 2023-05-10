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В Кремле отреагировали на переименование Польшей Калининграда

"Европейская правда"Среда, 10 мая 2023, 15:32

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение Польши изменить употребление в польском языке названий Калининграда и области "граничит с безумием".

Как пишет "Европейская правда", его комментарий приводит российское агентство ТАСС.

"Это уже даже не русофобия, это какие-то процессы на грани с безумием, происходящие в Польше", – сказал Песков в ответ на вопрос об изменении названия для Калининграда и акцию в Варшаве, когда посла России не пропустили с цветами к советскому памятнику и он в итоге оставил их под мемориалом украинцам, погибшим в результате российской агрессии.

Песков добавил, что Польша на протяжении всей истории "время от времени скатывается в это безумие своей ненависти к русским" и "ничего хорошего для Польши и поляков это не приносит".

Напомним, комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши, действующая при Главной геодезической службе страны, приняла решение больше не называть российский Калининград – Калининградом, а область – Калининградской.

Для города с российским названием Калининград в польской рекомендуют употреблять только польское название Крулевец, а для области – Крулевецкая область.

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Темы: ПольшаКалининградПутин
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