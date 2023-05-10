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Вбивство добровольця "Свободи": у Києві розпочався суд над трьома підозрюваними

Валентина РоманенкоСереда, 10 травня 2023, 15:45
Вбивство добровольця Свободи: у Києві розпочався суд над трьома підозрюваними
фото поліції

У Києві розпочався суд над трьома молодиками, внаслідок дій яких загинув військовослужбовець ДФТГ "Свобода" Олексій Щербина.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Відбулося підготовче засідання у справі щодо вбивства 34-річного військовослужбовця. Резонансний злочин стався 21 жовтня 2022 року у Голосіївському районі Києва.

Згідно з матеріалами слідства, між потерпілим віськовослужбовцем, який керував автомобілем "Хюндай", та водієм "Лексус" виник конфлікт щодо першочерговості проїзду. Під час суперечки пасажири "Лексус" побили потерпілого. Після цього водій "Лексуса" вистрелив у військового та разом з товаришами втік.

Потерпілий від отриманих травм помер. Правоохоронці затримали нападників по "гарячих слідах".

Дії водія "Лексус" кваліфікували як умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів. Дії інших підозрюваних було кваліфіковано як хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

За результатами підготовчого засідання суд призначив обвинувальний акт до розгляду. Наступне судове засідання відбудеться 13 червня 2023 року. Обвинувачені перебувають під вартою.

ВІДЕО ДНЯ

На уточнююче запитання УП речниця прокуратури Надія Максимець зазначила, що станом на цей час, тільки один із обвинувачених частково визнає свою вину.

Теми: вбивствоКиївпрокуратура
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