Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вбивство добровольця "Свободи": у Києві розпочався суд над трьома підозрюваними

Валентина РоманенкоСереда, 10 травня 2023, 15:45
Вбивство добровольця Свободи: у Києві розпочався суд над трьома підозрюваними
фото поліції

У Києві розпочався суд над трьома молодиками, внаслідок дій яких загинув військовослужбовець ДФТГ "Свобода" Олексій Щербина.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Відбулося підготовче засідання у справі щодо вбивства 34-річного військовослужбовця. Резонансний злочин стався 21 жовтня 2022 року у Голосіївському районі Києва.

Реклама:

Згідно з матеріалами слідства, між потерпілим віськовослужбовцем, який керував автомобілем "Хюндай", та водієм "Лексус" виник конфлікт щодо першочерговості проїзду. Під час суперечки пасажири "Лексус" побили потерпілого. Після цього водій "Лексуса" вистрелив у військового та разом з товаришами втік.

Потерпілий від отриманих травм помер. Правоохоронці затримали нападників по "гарячих слідах".

Дії водія "Лексус" кваліфікували як умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів. Дії інших підозрюваних було кваліфіковано як хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

ВІДЕО ДНЯ

За результатами підготовчого засідання суд призначив обвинувальний акт до розгляду. Наступне судове засідання відбудеться 13 червня 2023 року. Обвинувачені перебувають під вартою.

На уточнююче запитання УП речниця прокуратури Надія Максимець зазначила, що станом на цей час, тільки один із обвинувачених частково визнає свою вину.

Теми: вбивствоКиївпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
вбивство
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
До вбивства Пригожина може бути причетний російський шпигун, який отруїв Скрипалів – ЗМІ
Резніков: Смерть Пригожина доводить, що Путіну не варто довіряти
Останні новини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
Усі новини...
Реклама: