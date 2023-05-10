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Убийство добровольца "Свободы": в Киеве начался суд над тремя подозреваемыми

Валентина РоманенкоСреда, 10 мая 2023, 15:45
Убийство добровольца Свободы: в Киеве начался суд над тремя подозреваемыми
фото полиции

В Киеве начался суд над тремя молодыми людьми, в результате действий которых погиб военнослужащий ДФТГ "Свобода" Алексей Щербина.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Состоялось подготовительное заседание по делу об убийстве 34-летнего военнослужащего. Резонансное преступление произошло 21 октября 2022 года в Голосеевском районе Киева.

Согласно материалам следствия, между потерпевшим военнослужащим, который управлял автомобилем "Хюндай", и водителем "Лексус" возник конфликт относительно первоочередности проезда. Во время спора пассажиры "Лексус" избили потерпевшего. После этого водитель "Лексуса" выстрелил в военного и вместе с товарищами скрылся.

Пострадавший от полученных травм скончался. Правоохранители задержали нападавших по "горячим следам".

Действия водителя "Лексус" квалифицировали как умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений. Действия других подозреваемых были квалифицированы как хулиганство, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.

По результатам подготовительного заседания суд назначил обвинительный акт к рассмотрению. Следующее судебное заседание состоится 13 июня 2023 года. Обвиняемые находятся под стражей.

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На уточняющий вопрос УП пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец отметила, что по состоянию на это время, только один из обвиняемых частично признает свою вину.

Темы: убийствоКиевпрокуратура
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