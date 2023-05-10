Нардеп Шахов хоче монополізувати ринок систем оповіщення в Україні – hromadske

Народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов, оголошений у розшук, намагається з-за кордону впровадити в Україні нові системи оповіщення і просить на це гроші міжнародних партнерів.

Джерело: журналістське розслідування "hromadske"

Деталі: Журналісти "hromadske" виявили листи нардепа Шахова щодо потреби покращити систему оповіщення та зв’язки його соратника і радника Миколи Самбожука з Росією і подібним бізнесом там.

НАБУ і САП підозрюють Шахова у приховуванні майна на загальну суму 88 млн грн у декларації. Зокрема, йдеться про 13 квартир у центрі Києва, 8 паркомісць, котеджі під Києвом та земельні ділянки загальною площею 115 га. Справу розглядає Вищий антикорупційний суд. Уже понад пів року Шахов на засідання не ходить, тому його оголосили в розшук. Адвокатка нардепа стверджує, що він лікується в Киргизстані.

З-за кордону Шахов намагається впровадити нові системи оповіщення. Редакція hromadske від двох джерел отримала його депутатські звернення до прем’єр-міністра з цього приводу.

В одному парламентар пише, що за 5-7 років планує встановити близько 150 тисяч гучномовців різних моделей по всій Україні, і просить на це гроші міжнародних партнерів. За його розрахунками, лише на 2023 рік потрібно 500 мільйонів доларів. Таку суму запросили в урядів західних країн. Шахов у своєму зверненні до Дениса Шмигаля пише, що його ініціативу з залучення грошей від іноземців підтримало МЗС України.

Народний депутат пропонує купувати продукцію західного виробництва компаній Telegrafia та Digitex, дистриб'ютором останньої в Україні є компанія "Укрзалізничавтоматика".

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За висновком видання, Самбожук через певних людей пов’язаний з "Укрзалізничавтоматикою", інтереси якої просуває на ринку разом із Шаховим.

У листі до прем'єра Шахов заявляє, що нові системи оповіщення потрібні, бо старі не справляються, а в Україні нібито відсутні вітчизняні виробники. Хоча, як з’ясувало hromadske, щонайменше дві компанії на ринку мають повний цикл виробництва систем оповіщення: НВП "Електроприлад" та НВП "Озон-С".

Нардеп також пропонує внести зміни у наказ МВС, у якому прописані технічні вимоги для систем оповіщення. Значна частина доповнень від Шахова резонує з характеристиками продукції компанії, у якої купує обладнання "Укрзалізничавтоматика". Якщо такі вимоги будуть ухвалені, це може призвести до монополізації сфери систем оповіщення.

Крім того, hromadske виявило, що радник Шахова на громадських засадах і секретар у його депутатському об’єднанні Микола Самбожук раніше мав бізнес у Росії, пов'язаний із системами оповіщення. Одна з його російських компаній – ООО "Системы Техногенной Безопасности Мониторинга Чрезвычайных Ситуаций", яку ліквідували 2016 року, – займалася тим самим, що й "Укрзалізничавтоматика": впроваджувала і забезпечувала системи оповіщення.

За даними "Чесно", Микола Володимирович Самбожук, який народився 31 липня 1962 року в селі Красне на Тернопільщині, був заступником директора української ТОВ "Транспортні автоматизовані системи".

Редакція hromadske з двох незалежних одне від одного джерел отримала витяг з реєстру "Російський паспорт", згідно з яким людина з такими ж паспортними даними у 2007 році отримала два російських паспорти, а пізніше ще й закордонний. Підстава отримання паспорта, виданого Самбожуку 03.08.2007, – досягнення 45-річного віку. На сьогодні ці паспорти, згідно з реєстром, уже недійсні.

У реєстрі Федеральної податкової служби РФ також є актуальний індивідуальний податковий номер Самбожука. Крім того, у людини з таким ім'ям значиться несплачений податок у Росії за користування транспортом.

Сам Самбожук заперечив hromadske наявність у нього і російського громадянства, і заборгованості за транспортний податок, а також свою причетність до російських компаній.

Проте джерела журналістів у правоохоронних органах стверджують, що 27 березня 2020 року Микола Самбожук літав із Борисполя до Франкфурта за російським закордонним паспортом, серія та номер якого збігаються з його закордонним паспортом у системі "Роспаспорт". На той час він уже був радником нардепа Шахова та секретарем депутатського об’єднання "Довіра".

У Німеччині проживає син Самбожука Нікіта, який разом із батьком значиться серед засновників російської громадської організації "Центр содействия предотвращению и мониторингу чрезвычайных ситуаций".

Микола Самбожук також користувався автівками з російською реєстрацією. На одній із них 18 травня 2019 року Самбожук із пункту перетину "Нові Яриловичі" виїхав до Білорусі. Це була BMW 740Li xDRIVE, пише hromadske.