Нардеп Шахов хочет монополизировать рынок систем оповещения в Украине – hromadske

Народный депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов, объявленный в розыск, пытается из-за границы внедрить в Украине новые системы оповещения и просит на это деньги международных партнеров.

Источник: журналистское расследование "hromadske"

Детали: Журналисты "hromadske" обнаружили письма нардепа Шахова о необходимости улучшить систему оповещения и связи его соратника и советника Николая Самбожука с Россией и подобным бизнесом там.

НАБУ и САП подозревают Шахова в сокрытии имущества на общую сумму 88 млн грн в декларации. В частности, речь идет о 13 квартирах в центре Киева, 8 паркомест, коттеджах под Киевом и земельных участках общей площадью 115 га. Дело рассматривает Высший антикоррупционный суд. Уже более полугода Шахов на заседания не ходит, поэтому его объявили в розыск. Адвокат нардепа утверждает, что он лечится в Кыргызстане.

Из-за границы Шахов пытается внедрить новые системы оповещения. Редакция hromadske от двух источников получила его депутатские обращения к премьер-министру по этому поводу.

В одном парламентарий пишет, что за 5-7 лет планирует установить около 150 тысяч громкоговорителей различных моделей по всей Украине, и просит на это деньги международных партнеров. По его расчетам, только на 2023 год нужно 500 миллионов долларов. Такую сумму запросили у правительств западных стран. Шахов в своем обращении к Денису Шмыгалю пишет, что его инициативу по привлечению денег от иностранцев поддержало МИД Украины.

Народный депутат предлагает покупать продукцию западного производства компаний Telegrafia и Digitex, дистрибьютором последней в Украине является компания "Укрзалізничавтоматика".

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По заключению издания, Самбожук через определенных людей связан с "Укрзализнычавтоматикой", интересы которой продвигает на рынке вместе с Шаховым.

В письме к премьеру Шахов заявляет, что новые системы оповещения нужны, потому что старые не справляются, а в Украине якобы отсутствуют отечественные производители. Хотя, как выяснило hromadske, как минимум две компании на рынке имеют полный цикл производства систем оповещения: НПП "Электроприбор" и НПП "Озон-С".

Нардеп также предлагает внести изменения в приказ МВД, в котором прописаны технические требования для систем оповещения. Значительная часть дополнений от Шахова резонирует с характеристиками продукции компании, у которой покупает оборудование "Укрзализнычавтоматика". Если такие требования будут приняты, это может привести к монополизации сферы систем оповещения.

Кроме того, hromadske обнаружило, что советник Шахова на общественных началах и секретарь в его депутатском объединении Николай Самбожук ранее имел бизнес в России, связанный с системами оповещения. Одна из его российских компаний – ООО "Системы Техногенной Безопасности Мониторинга Чрезвычайных Ситуаций", которую ликвидировали в 2016 году, – занималась тем же, что и "Укрзализнычавтоматика": внедряла и обеспечивала системы оповещения.

По данным "Честно", Николай Владимирович Самбожук, который родился 31 июля 1962 года в селе Красное на Тернопольщине, был заместителем директора украинского ООО "Транспортные автоматизированные системы".

Редакция hromadske из двух независимых друг от друга источников получила выписку из реестра "Российский паспорт", согласно которому человек с такими же паспортными данными в 2007 году получил два российских паспорта, а позже еще и заграничный. Основание получения паспорта, выданного Самбожуку 03.08.2007, – достижение 45-летнего возраста. На сегодняшний день эти паспорта, согласно реестру, уже недействительны.

В реестре Федеральной налоговой службы РФ также есть актуальный индивидуальный налоговый номер Самбожука. Кроме того, у человека с таким именем значится неуплаченный налог в России за пользование транспортом.

Сам Самбожук отрицал hromadske наличие у него и российского гражданства, и задолженности по транспортному налогу, а также свою причастность к российским компаниям.

Однако источники журналистов в правоохранительных органах утверждают, что 27 марта 2020 года Николай Самбожук летал из Борисполя во Франкфурт по российскому загранпаспорту, серия и номер которого совпадают с его загранпаспортом в системе "Роспаспорт". В то время он уже был советником нардепа Шахова и секретарем депутатского объединения "Довіра".

В Германии проживает сын Самбожука Никита, который вместе с отцом значится среди основателей российской общественной организации "Центр содействия предотвращению и мониторингу чрезвычайных ситуаций".

Николай Самбожук также пользовался автомобилями с российской регистрацией. На одной из них 18 мая 2019 года Самбожук из пункта пересечения "Новые Яриловичи" выехал в Беларусь. Это была BMW 740Li xDRIVE, пишет hromadske.