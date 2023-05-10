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Ракети, які б′ють по Україні: у Навального розказали про сім′ю і крадіжки виробника "цирконів"

Станіслав ПогоріловСереда, 10 травня 2023, 16:42
Ракети, які б′ють по Україні: у Навального розказали про сім′ю і крадіжки виробника цирконів
фото: navalny.com

Команда російського опозиціонера Олексія Навального у своєму розслідування виявила розкрадання бюджетних коштів чиновниками корпорації "Тактичне ракетне озброєння", яке виробляє ракети, щоб бити по Україні.

Джерело: розслідування команди Навального

Дослівно: "Корпорація "Тактичне ракетне озброєння" - це найбільший російський оборонний холдинг. Якщо вірити Володимиру Путіну, це і є наш щит, гарантія безпеки, символ сили і могутності Росії. Але для путінських чиновників це насамперед сотні мільярдів із державного бюджету, які вони безсовісно розкрадають. З моменту заснування, вже 20 років, корпорацію очолює Борис Обносов, родичі якого живуть просто шикарним життям. І, звичайно ж, за кордоном".

Деталі: В розслідуванні, зокрема, йдеться про те, що на гроші, вкрадені з бюджету, родичі головного ракетобудівника Росії та довіреної особи Путіна купують у Чехії квартири і збирають колекцію унікальних дорогих автомобілів.

Увагу розслідувачів привернув зять глави "Корпорації тактичне ракетне озброєння" Ростислав Зоріков з дружиною.

Автори розслідування нагадують, що вже хапали за руку сім′ю Обносова.

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У розслідування звертають увагу на значні статки сім′ї Зорікових, хоча походження їх незрозуміле. Так, дочка Обносова працює в якомусь агентстві, яке може організувати весілля, сімейне свято, спланувати відпустку, або запросити на майстер-клас.

А її чоловік колекціонує авто, парк яких коштує щонайменше 77 млн рублів. При цьому його дружина купила Бентлі Bentayga, Порше 911 Carrera і Хаммер. Це ще 26 мільйонів.

Також у розслідуванні розповідається про фірми, які належать Зорікову, та елітну нерухомість у Празі, яка належить його сім′ї.

Дослівно: "Їхня логіка зрозуміла чудово, дуже зручно: крадеш у Росії на оборонзамовленні - пиляєш собі потихеньку. Батько (і тесть) робить ракети, якими вбивають тисячі мирних людей, а ти тачки колекціонуєш, свята якісь організовуєш, фотосесії, тренінги особистісного зростання. А якщо що - раз, і в Прагу помчали. Тут уже все куплено, все готово, і на дверях написано: тут живуть пристойні пани Зорікови".

Теми: ракетний ударРосіякорупція
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