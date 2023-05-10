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Ракеты, которые бьют по Украине: у Навального рассказали о семье и воровстве производителя "цирконов"

Станислав ПогориловСреда, 10 мая 2023, 16:42
Ракеты, которые бьют по Украине: у Навального рассказали о семье и воровстве производителя цирконов
фото: navalny.com

Команда российского оппозиционера Алексея Навального в своем расследование выявила хищения бюджетных средств чиновниками корпорации "Тактическое ракетное вооружение", которая производит ракеты, чтобы бить по Украине.

Источник: расследование команды Навального

Дословно: "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - это крупнейший российский оборонный холдинг. Если верить Владимиру Путину, это и есть наш щит, гарантия безопасности, символ силы и могущества России. Но для путинских чиновников это прежде всего сотни миллиардов из государственного бюджета, которые они бессовестно разворовывают. С момента основания, уже 20 лет, корпорацию возглавляет Борис Обносов, родственники которого живут просто шикарной жизнью. И, конечно же, за границей".

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Детали: В расследовании, в частности, говорится о том, что на деньги, украденные из бюджета, родственники главного ракетостроителя России и доверенного лица Путина покупают в Чехии квартиры и собирают коллекцию уникальных дорогих автомобилей.

Внимание расследователей привлек зять главы "Корпорации тактическое ракетное вооружение" Ростислав Зориков с женой.

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Авторы расследования напоминают, что уже хватали за руку семью Обносова.

В расследование обращают внимание на значительное состояние семьи Зориковых, хотя происхождение их непонятно. Так, дочь Обносова работает в каком-то агентстве, которое может организовать свадьбу, семейный праздник, спланировать отпуск, или пригласить на мастер-класс.

А ее муж коллекционирует авто, парк которых стоит по меньшей мере 77 млн рублей. При этом его жена купила купила Бентли Bentayga, Порше 911 Carrera и Хаммер. Это еще 26 миллионов.

Также в расследовании рассказывается о фирмах, которые принадлежат Зорикову, и элитной недвижимости в Праге, которая принадлежит его семье.

Дословно: "Их логика понятна прекрасно, очень удобно: воруешь у России на оборонзаказе - пилишь себе потихоньку. Отец (и тесть) делает ракеты, которыми убивают тысячи мирных людей, а ты тачки коллекционируешь, праздники какие-то организовываешь, фотосессии, тренинги личностного роста. А если что - раз, и в Прагу помчались. Здесь уже все куплено, все готово, и на дверях написано: здесь живут приличные паны Зориковы".

Темы: ракетный ударРосcиякоррупция
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