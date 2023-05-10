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­Командувач Повітряних сил підписав ракету HARM: послання частково підлягає цензурі

Валентина РоманенкоСереда, 10 травня 2023, 17:06
­Командувач Повітряних сил підписав ракету HARM: послання частково підлягає цензурі
фото Повітряних сил

­Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук зустрівся з бойовими пілотами на одному з оперативних аеродромів.

Джерело: Олещук у ТГ-каналі

Деталі: Командувач каже, що подякував за титанічну роботу, яку льотчики щодня виконують в українському небі, та обговорив нагальні проблеми і перспективні питання.

Пряма мова: "За доброю традицією підписав окупантам американську протирадіолокаційну ракету "HARM"! Моє послання частково підлягає цензурі, але, сподіваюсь, вони його прочитали повністю, може не всі…

Впевнений, через деякий час ці американські ракети підписуватимемо уже на американських винищувачах! Можна англійською!

Дякую українським льотчикам та усім, хто забезпечує польоти!".

Теми: Повітряні сили ЗСУ
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