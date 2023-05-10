Командующий Воздушных сил подписал ракету HARM: послание частично подлежит цензуре

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук встретился с боевыми пилотами на одном из оперативных аэродромов.

Источник: Олещук в ТГ-канале

Детали: Командующий говорит, что поблагодарил за титаническую работу, которую летчики ежедневно выполняют в украинском небе, и обсудил насущные проблемы и перспективные вопросы.

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Прямая речь: "По доброй традиции подписал оккупантам американскую противорадиолокационную ракету "HARM"! Мое послание частично подлежит цензуре, но, надеюсь, они его прочитали полностью, может не все...

Уверен, через некоторое время эти американские ракеты будем подписывать уже на американских истребителях! Можно на английском!

Спасибо украинским летчикам и всем, кто обеспечивает полеты!".