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"Білі вовки" СБУ ударними дронами вполювали 14 ворожих цілей за 2 дні

Валентина РоманенкоСереда, 10 травня 2023, 18:03
Білі вовки СБУ ударними дронами вполювали 14 ворожих цілей за 2 дні
підрозділ "Білий вовк" ЦСО "А". фото СБУ

Спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України з підрозділу "Білий вовк" ударними дронами вполювали та ліквідували озброєння ворога.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Два дні роботи спеців СБУ – "мінус" 14 цілей у лавах окупантів: чотири танки, два БМП-3 і чотири ББМ".

Деталі: Крім цього було уражено два бліндажі, склад з боєприпасами та автомобільну техніку.

Напрямок ефективної роботи спецпризначенців СБУ традиційно не розкривається.

Теми: СБУ
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