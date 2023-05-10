"Білі вовки" СБУ ударними дронами вполювали 14 ворожих цілей за 2 дні

Спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України з підрозділу "Білий вовк" ударними дронами вполювали та ліквідували озброєння ворога.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Два дні роботи спеців СБУ – "мінус" 14 цілей у лавах окупантів: чотири танки, два БМП-3 і чотири ББМ".

Деталі: Крім цього було уражено два бліндажі, склад з боєприпасами та автомобільну техніку.

Напрямок ефективної роботи спецпризначенців СБУ традиційно не розкривається.