"Белые волки" СБУ ударными дронами отминусовали 14 вражеских целей за 2 дня
Среда, 10 мая 2023, 18:03
Спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины из подразделения "Белый волк" ударными дронами выследили и ликвидировали вооружение врага.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Два дня работы спецов СБУ - "минус" 14 целей в рядах оккупантов: четыре танка, два БМП-3 и четыре ББМ".
Реклама:
Детали: Кроме этого были поражены два блиндажа, склад с боеприпасами и автомобильная техника.
Направление эффективной работы спецназовцев СБУ традиционно не раскрывается.
ВИДЕО ДНЯ