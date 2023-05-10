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"Белые волки" СБУ ударными дронами отминусовали 14 вражеских целей за 2 дня

Валентина РоманенкоСреда, 10 мая 2023, 18:03
Белые волки СБУ ударными дронами отминусовали 14 вражеских целей за 2 дня
подразделение "Белый волк" ЦСО "А". фото СБУ

Спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины из подразделения "Белый волк" ударными дронами выследили и ликвидировали вооружение врага.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Два дня работы спецов СБУ - "минус" 14 целей в рядах оккупантов: четыре танка, два БМП-3 и четыре ББМ".

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Детали: Кроме этого были поражены два блиндажа, склад с боеприпасами и автомобильная техника.

Направление эффективной работы спецназовцев СБУ традиционно не раскрывается.

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Темы: СБУ
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