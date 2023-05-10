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Ірландські військові розпочали навчання українських сил на Кіпрі

"Європейська правда"Середа, 10 травня 2023, 18:23

Ірландські військовослужбовці розпочали навчання українських збройних сил з утилізації вибухонебезпечних предметів та розмінування на Кіпрі.

Про це заявив начальник штабу сил оборони Ірландії генерал-лейтенанта Шон Кленсі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Irish Times.

За його словами, ірландські війська вже знаходяться на Кіпрі, де проводять базову підготовку українських сил зі знешкодження боєприпасів і розмінування.

Ірландія взяла на себе зобов'язання направити до 30 своїх військовослужбовців для участі у навчаннях знешкодженню боєприпасів та військовій медицині.

На початку квітня стало відомо, що Кіпр запропонує Україні навчання розмінуванню в рамках гуманітарної допомоги.

Тоді повідомлялося, що група з близько 18 українських офіцерів прибуде на Кіпр для проходження навчання в останній тиждень квітня.

Раніше у Пентагоні повідомили, що наразі на навчаннях на полігоні в німецькому Графенвері перебувають понад дві тисячі українських військових.

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Теми: Ірландіяармія
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