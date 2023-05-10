Ирландские военные начали обучение украинских сил на Кипре

Ирландские военнослужащие начали обучение украинских вооруженных сил по утилизации взрывоопасных предметов и разминированию на Кипре.

Об этом заявил начальник штаба сил обороны Ирландии генерал-лейтенанта Шон Кленси, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Irish Times.

По его словам, ирландские войска уже находятся на Кипре, где проводят базовую подготовку украинских сил по обезвреживанию боеприпасов и разминированию.

Ирландия взяла на себя обязательства направить до 30 своих военнослужащих для участия в учениях по обезвреживанию боеприпасов и военной медицине.

В начале апреля стало известно, что Кипр предложит Украине обучение разминированию в рамках гуманитарной помощи. Тогда сообщалось, что группа из около 18 украинских офицеров прибудет на Кипр для прохождения обучения в последнюю неделю апреля.

Ранее в Пентагоне сообщили, что сейчас на учениях на полигоне в немецком Графенвере находятся более двух тысяч украинских военных.