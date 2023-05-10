Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти здійснили понад 30 атак на основних напрямках фронту – зведення Генштабу

Валентина РоманенкоСереда, 10 травня 2023, 18:44
Окупанти здійснили понад 30 атак на основних напрямках фронту – зведення Генштабу
ілюстративне фото ТРО

Від початку доби 10 травня російські окупаційні війська здійснили понад 30 атак на чотирьох основних напрямках фронту, епіцентром подій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу, заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram

Деталі: Зазначається, що протягом доби противник завдав ракетного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки на Донеччині.

Реклама:

Крім того, завдав 35 авіаційних ударів та здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах Херсонської області. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, наголошують у Генштабі.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби ворог здійснив понад 30 атак на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

ВІДЕО ДНЯ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр додає, що на всіх напрямках протягом цієї доби дії ворога були безуспішні. Зокрема жодної позиції в Бахмуті за добу не було втрачено.

В свою чергу авіація Сил оборони, за даними Генштабу, за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, 1 склад пально-мастильних матеріалів, а також станцію радіоелектронної боротьби противника.

Теми: Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Генштаб
За добу на фронті відбулось 35 бойових зіткнень – Генштаб
ЗСУ мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки та Вербового – Генштаб
Захисники "відмінусували" ще 570 загарбників і 9 танків ворога
Останні новини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
Усі новини...
Реклама: