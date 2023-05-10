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Окупанти здійснили понад 30 атак на основних напрямках фронту – зведення Генштабу

Валентина РоманенкоСереда, 10 травня 2023, 18:44
Окупанти здійснили понад 30 атак на основних напрямках фронту – зведення Генштабу
ілюстративне фото ТРО

Від початку доби 10 травня російські окупаційні війська здійснили понад 30 атак на чотирьох основних напрямках фронту, епіцентром подій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу, заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram

Деталі: Зазначається, що протягом доби противник завдав ракетного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки на Донеччині.

Крім того, завдав 35 авіаційних ударів та здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах Херсонської області. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, наголошують у Генштабі.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби ворог здійснив понад 30 атак на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр додає, що на всіх напрямках протягом цієї доби дії ворога були безуспішні. Зокрема жодної позиції в Бахмуті за добу не було втрачено.

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В свою чергу авіація Сил оборони, за даними Генштабу, за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, 1 склад пально-мастильних матеріалів, а також станцію радіоелектронної боротьби противника.

Теми: Генштабвійна
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