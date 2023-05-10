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Оккупанты совершили более 30 атак на основных направлениях фронта – сводка Генштаба

Валентина РоманенкоСреда, 10 мая 2023, 18:44
Оккупанты совершили более 30 атак на основных направлениях фронта – сводка Генштаба
иллюстративное фото ТРО

С начала суток 10 мая российские оккупационные войска совершили более 30 атак на четырех основных направлениях фронта, эпицентром событий остаются Бахмут и Марьинка.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба, замминистра обороны Анна Маляр в Telegram

Детали: Отмечается, что в течение суток противник нанес ракетный удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки в Донецкой области.

Кроме того, нанес 35 авиационных ударов и совершил 4 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам Херсонской области. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, отмечают в Генштабе.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток враг совершил более 30 атак на указанных участках фронта. Ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка.

Заместитель министра обороны Анна Маляр добавляет, что на всех направлениях в течение этих суток действия врага были безуспешны. В частности ни одной позиции в Бахмуте за сутки не было потеряно.

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В свою очередь авиация Сил обороны, по данным Генштаба, за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения живой силы, 1 склад горюче-смазочных материалов, а также станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Темы: Генштабвойна
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