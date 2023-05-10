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Президент Чехії закликав розглянути можливість передачі Україні літаків L-159

"Європейська правда"Середа, 10 травня 2023, 19:04

Президент Чехії Петр Павел заявив, що його країні доцільно буде розглянути можливість передачі ЗСУ чеських бойових літаків L-159.

Заяву Павела наводить Ceske noviny, повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав, що західні країни поки утримуються від надання сучасних винищувачів Україні, оскільки підготовка українських військових на них займає багато часу, а також тому, що літаки містять секретні системи.

"Але я знаю, що переговори тривають, і давайте не будемо дивуватися, якщо Україна врешті-решт отримає кілька F-16, можливо, частину цього обладнання знімуть", – зазначив він.

Чеський президент додав, що "варто подумати" про можливість передати Україні літаки L-159 "з перспективою на переозброєння, адже навіть вони, як літаки безпосередньої авіаційної підтримки, могли б суттєво допомогти Україні у контрнаступі".

Aero L-159 ALCA – чеський навчально-тренувальний та навчально-бойовий літак (легкий багатоцільовий штурмовик). Створений на базі L-59 та є подальшим розвитком L-39 Albatros.
Станом на 2020 рік, на озброєнні у ВПС Чехії було 16 літаків L-159, 5 – L-159T1 і 3 – L-159T2.

Україна наполягає на необхідності передачі винищувачів F-16. Зокрема, минулого тижня під час візиту до Нідерландів президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз працює з міжнародними партнерами для передачі Збройним силам винищувачів F-16 і розраховує на позитивний результат.

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Зеленський впевнений у тому, що союзники передадуть Збройним силам літаки після успішних наступальних дій українського війська. 

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте згодом сказав, що країна веде про це перемовини із США, Британією та Данією.

Теми: Чехіяавіа
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