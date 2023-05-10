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Президент Чехии призвал рассмотреть возможность передачи Украине самолетов L-159

"Европейская правда"Среда, 10 мая 2023, 19:04

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его стране целесообразно будет рассмотреть возможность передачи ВСУ чешских боевых самолетов L-159.

Заявление Павела приводит Ceske noviny, сообщает "Европейская правда".

Он напомнил, что западные страны пока воздерживаются от предоставления современных истребителей Украине, поскольку подготовка украинских военных на них занимает много времени, а также потому, что самолеты содержат секретные системы.

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"Но я знаю, что переговоры продолжаются, и давайте не будем удивляться, если Украина в конце концов получит несколько F-16, возможно, часть этого оборудования снимут", отметил он.

Чешский президент добавил, что "стоит подумать" о возможности передать Украине самолеты L-159 "с перспективой на перевооружение, ведь даже они, как самолеты непосредственной авиационной поддержки, могли бы существенно помочь Украине в контрнаступлении".

Aero L-159 ALCA – чешский учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет (легкий многоцелевой штурмовик). Создан на базе L-59 и является дальнейшим развитием L-39 Albatros.
По состоянию на 2020 год, на вооружении у ВВС Чехии было 16 самолетов L-159, 5 – L-159T1 и 3 – L-159T2.

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Украина настаивает на необходимости передачи истребителей F-16. В частности, на прошлой неделе во время визита в Нидерланды президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас работает с международными партнерами для передачи Вооруженным силам истребителей F-16 и рассчитывает на положительный результат.

Зеленский уверен в том, что союзники передадут Вооруженным силам самолеты после успешных наступательных действий украинского войска.

Премьер Нидерландов Марк Рютте позже сказал, что страна ведет об этом переговоры с США, Британией и Данией.

Темы: Чехияавиа
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