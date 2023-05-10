Чехія передає Україні дві системи ППО "Куб" – президент

Президент Чехії Петр Павел оголосив у середу, що Прага передасть Києву дві системи протиповітряної оборони "Куб" і ракети до них.

Таку заяву Павел зробив в інтерв’ю чеського радіо Radiožurnál, передає "Європейська правда".

Чеський президент підкреслив, Україні потрібні повітряні сили, аби підготуватися до вирішальної фази війни з Росією. Водночас пріоритетом, на його думку, є надання достатньої кількості бронетехніки та боєприпасів.

"Це те, чого Україні не вистачає, тому що вирішальна частина битви буде відбуватись на землі", – сказав він.

Нагадавши, що Україна вже отримала від Чехії близько 100 танків, стільки ж бронемашин і багато боєприпасів, Павел анонсував, що зараз Прага передає Києву два зенітно-ракетні комплекси "Куб" із "відносно великою кількістю" ракет.

Радянська система протиповітряної оборони "Куб" використовується для ураження літаків або гелікоптерів. В арсеналі чеської армії її мають замінити ракетні комплекси SPYDER із Ізраїлю.

Також президент Чехії Петр Павел заявив, що його країні доцільно буде розглянути можливість передачі ЗСУ чеських бойових літаків L-159.